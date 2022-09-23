Минэкономразвития объявило о повторной индексации тарифов ЖКХ

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Новая индексация тарифов ЖКХ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного: вместо июля 2023 года цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в пятницу, 23 сентября.

Уточняется, что предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит девяти процентов. Так, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля.

Следующая индексация после декабрьской пройдет только в июле 2024 года, передает РБК.

Минстрой РФ разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Он предусматривает списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей.

В дальнейшем подобная инициатива может быть видоизменена, расширив действующую форму субсидий. Такое мнение «Вечерней Москве» также высказал Константин Крохин.

Эксперт напомнил, что в государстве уже действует помощь малоимущим или попавшим в трудное положение гражданам в виде субсидий для оплаты ЖКУ.