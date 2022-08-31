Списать долги по уважительным причинам: кого коснется предложение Минстроя об оплате ЖКУ

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Минстрой РФ разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Он предусматривает списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей. В дальнейшем подобная инициатива может быть видоизменена, расширив действующую форму субсидий. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.

Поддержка государства

Эксперт напомнил, что в государстве уже действует помощь малоимущим или попавшим в трудное положение гражданам в виде субсидий для оплаты ЖКУ. Так, в качестве уважительных причин для неплатежей считаются стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты, отсутствие работы, потеря кормильца и другие причины. Однако возможное их расширение позволит улучшить условия жизни россиян, считает Крохин.

— В первую очередь хотелось бы отметить, что любые формы поддержки от государства для малоимущих граждан или имеющих сложные жизненные обстоятельства — это всегда позитивно. Ранее такая новость проходила в СМИ, говорилось о списании долгов. Однако правильнее говорить не о списании долгов, а о расширении круга получателей субсидий и иных форм поддержки. В России сегодня существует система жилищных субсидий, согласной которой граждане, имеющие расходы выше 10–20 процентов от общего семейного бюджета, получают помощь от государства или муниципальных органов в виде целевых и безвозмездных субсидий. Их можно направить на оплату ЖКУ. Если расходы ЖКУ превышают этот уровень, то государство в лице жилищных субсидий выделяют денежные средства гражданам. Это субсидия направляется целевым образом в управляющую организацию на оплату ЖКУ. Их нельзя потратить на товары, их не выдают наличными, — отметил он.

Также Крохин рассказал о существовании еще одной формы поддержки, которые оказывают гражданам, находящимся на социально обеспечении.

— Ее оказывают ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. В частности, это компенсация выпадающих доходов управляющим организациям. Когда граждане получают квитанцию с 50 или 30-процентной скидкой на оплату ЖКУ по конкретным видам, а все выпадающие доходы компенсируются государством путем направлениям денежных средств управляющим компаниям, — заявил юрист.

При этом собеседник «ВМ» отметил актуальность данной поддержки.

— Если речь идет о том, что круг получателей подобной жилищной субсидии будет расширен за счет постановления правительства и определения новых источников финансирования, то подобную инициативу нельзя не поддержать. Она будет актуальна, с точки зрения финансовой составляющей правильно именно погашать долги за этих граждан со стороны государства путем предоставления финансовой помощи, — сказал эксперт.

Какие условия могут появиться?

Однако специалист уверяет, что на сегодняшний день сложно оценить размер предлагаемой поддержки. По его словам, россиянам стоит дождаться соответствующего постановления от правительства. Также Крохин обозначил действующие правила получения субсидий.

— С точки зрения того, как это будет выглядеть, в каком размере и какой период затронет вот это решение, мы должны подождать постановление правительства. Станет ясно, списание ли это долгов прошлого периода или списание постоянное, в виде финансирования затрат граждан на будущий период. В связи с тем, что у россиян разная ситуация с долгами, то важно понимать, в каком размере будет оказана помощь. Здесь нужны четкие критерии в отношении форм поддержки. На сегодняшний день все зависит от дохода граждан вне зависимости от площади квартиры. Тут идет расчет затрат от доли расходов на оплату ЖКУ в составе бюджета семьи. Поэтому в данном случае, если будут аналогичные механизмы, то это понятные механизмы, они уже отработаны в многолетней практике, — заявил юрист.

По словам эксперта, россиянам не составит труда предоставить документацию для получения субсидий. Крохин обозначил различные способы подачи документов.

— Также никаких сложностей не возникнет при предоставлении документов. Сегодня практически все документы, которые свидетельствуют о финансовом и социальном состоянии человека, в электронном виде. В частности, занятость человека. Если человек потерял работу, то он направляется в центр занятости, где ведется электронный учет. В рамках электронного документооборота органы по выдаче жилищных субсидий могут получать оттуда информацию. Если рассматривать с точки зрения болезни, то практически все лечебные учреждения подключены к системе ОМС. Нахождение человека в лечебном учреждении также может быть подтверждено путем электронного документооборота. С точки зрения фиксации документов особых вопросов не возникает. Один непроясненный момент — объем помощи и механизм выделения помощи, — сказал он.

Специалист предполагает, что граждане смогут получать поддержку через центр жилищных субсидий или через систему Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Однако более подробная информация станет известна позднее, подытожил Крохин.