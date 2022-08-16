«Платит государство»: кто имеет право на списание долгов за ЖКУ

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В Минстрой поступило обращение, согласно которому предлагается списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. С соответствующей инициативой выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», кто сейчас имеет право на списание долгов.

По его словам, на данный момент в России нет таких категорий граждан, которые могут рассчитывать на полное списание долгов за ЖКУ.

— Насколько мне известно, сегодня не существует такой формы социальной помощи, как списание долгов. Обычно, если оказывается помощь, государство выделяет для этого средства. Долг не прощается, а за конкретного получателя платит государство. Это правильно, — подчеркнул эксперт.

Крохин отметил, что не поддерживает полное списание каких-либо долгов, так как это освобождает плательщика от ответственности.

— Я считаю, что само по себе списание какого-либо долга — это нехорошее действие. Оно освобождает плательщика от обязанностей и нарушает гражданский правопорядок. Более того, кредитор оказывается в невыгодном положении. Он исполнил свои обязанности по закону, потратил средства, а деньги получить не может, — сказал он.

Собеседник «ВМ» уверен, что обращение, по которому предлагают списать долги за жилищно-коммунальные услуги семьям, утратившим кормильца и гражданам, потерявшим трудоспособность, должно подкрепляться финансовым предложением.

— Я думаю, что нужно рассматривать любые предложения по списанию долгов как популистские, если они не обеспечены встречным предложением источника финансирования. Любой законопроект при поступлении в Госдуму имеет формулировку и пояснительную записку. В ней указаны источники реализации этой инициативы. В данном случае в обращении необходимо указать, за счет снижения каких расходов или увеличения доходов федеральный или региональный бюджет исполнят эту социальную функцию, — рассказал эксперт.

Крохин заверил, что при списании долгов за ЖКУ определенной группе населения возмещение финансовых потерь управляющим компаниям должно возместить государство.

— Никто не будет против оказать материальную поддержку и списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Однако нужно понимать, что ее должна оказать не управляющая организация, а бюджет. Государство обязано оказывать поддержку социальным группам, которые оно определило. В данном случае правильно говорить не о списании долгов, а о форматах дополнительной помощи, — подытожил специалист.