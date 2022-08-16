Названы категории граждан, которым могут простить долги за ЖКУ

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В Минстрой поступило обращение, согласно которому предлагается списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. С соответствующей инициативой выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

— Списать долги гражданам, потерявшим трудоспособность, или семьям, оставшимся без кормильца, действительно целесообразно. Главное, чтобы все остальные неплательщики понимали, что их долги списывать не планируется, — прокомментировал предложение эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что данная мера может быть поддержана только в контексте малоимущих семей. По словам генерального директора ПАО ГИТ Валерия Ковалева, данное предложение позволит решить проблему задолженностей населения. Кроме того, принятие инициативы исключит участие государства, передают «Известия».

Член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как сэкономить на коммунальных услугах. По его словам, установка счетчиков — самый простой и очевидный способ экономии.