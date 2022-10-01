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Москвичам напомнили об изменении некоторых тарифов на общественном транспорте

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам напомнили об изменении некоторых тарифов на общественном транспорте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 октября изменилась стоимость отдельных тарифов на общественном транспорте, в том числе на МЦД. Об этом напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что изменения тарифов коснулись в основном Подмосковья.

Так, в зоне «Пригород» цена поездки по «Тройке» теперь составит 60 рублей, а по банковской карте — 65 рублей.

При этом для поездок внутри Москвы цены не изменились и при проезде по «Тройке» по тарифу «Кошелек», и по банковской карте.

Кроме того, стоимость абонементов сохранилась для тех, кто ежедневно пользуется рельсовым транспортом.

— Пересадки на метро и МЦК также бесплатны, — подчеркнули в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что стоимость поездки в плацкартных и общих вагонах дальнего следования по территории страны с 1 октября станет дороже на 6,52 процента. Соответствующую индексацию утвердила Федеральная антимонопольная служба. Уточняется, что в пересчете на одного пассажира билет подорожает не более чем на 90 рублей.

Транспорт МЦД Москва Тарифы
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