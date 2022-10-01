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Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Сезон работы фонтанов завершился в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице 1 октября завершился сезон работы городских фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса приступили к работам по консервации фонтанов на зиму. Завершить работу планируется до конца октября.

— Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями, — пояснил заммэра.

В пресс-службе уточнили, что во избежание гидроудара все насосы отключаются последовательно. При этом вода может сливаться от 15 минут до нескольких суток. Это зависит от размера сооружения, добавили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В столице на данный момент работают около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

Новый сезон фонтанов начнется в городе в конце апреля.

До этого москвичам рассказали, в каких парках города можно сделать красочную фотосессию.

Петр Бирюков Благоустройство Москва Фонтаны
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