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Москвичам рассказали, в каких парках города можно сделать красочную фотосессию

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, в каких парках города можно сделать красочную фотосессию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
воронцовский парк Карта всех событий

В столичных парках листва постепенно приобретает осенние краски, а воздух становится чище и свежее. В это время у москвичей появится уникальный шанс сделать самые красивые фотографии.

Так, в саду «Эрмитаж» можно сделать кадры на фоне кленов, лип, тополей, дубов, что создаст уютную атмосферу. В саду имени Баумана фотоссесию можно организовать в зоне берсо. Она состоит из трех декоративных арочных конструкций, увитых девичьим виноградом.

Удачный фон можно найти в Воронцовском парке. Его исторические здания окружены различными деревьями, а служебные флигели конца XVIII послужат отличной декорацией. Одним их самых любимых мест для фотографий среди москвичей остается музей-заповедник «Царицыно». К фотосессии располагают аллеи, пруды, фонтаны, множество архитектурных сооружений и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дожди и теплая погода в прошедшие выходные создали благоприятные условия для начала грибного сезона в Москве. Грибники сообщают о хорошем урожае.

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