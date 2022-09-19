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Вильфанд рассказал об удачном старте грибного сезона в Москве

Егор Провоторов
Общество
Вильфанд рассказал об удачном старте грибного сезона в Москве
Фото: Pexels

Дожди и теплая погода в прошедшие выходные создали благоприятные условия для начала грибного сезона в Москве. Грибники сообщают о хорошем урожае. Об этом в минувшее воскресенье, 18 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прогноз о начале грибной поры был оправдан. Утром люди собирают по три корзины, хотя до этого земля была очень сухой.

— В августе и первой декаде сентября выпало мало осадков, но теплые дожди в четверг и пятницу исправили ситуацию, — приводит ТАСС слова специалиста.

В минувшую среду, 14 сентября, ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков заявил, что если в ближайшие несколько дней в Московской области пройдут сильные дожди и потеплеет, можно будет ожидать хорошего урожая осенних грибов.

При условии дождливой погоды в подмосковных лесах можно будет найти грузди, рыжики, рядовки и опята. Специалист добавил, что в настоящее время практически никаких грибов в лесах Московской области нет.

Гидрометцентр Грибы Роман Вильфанд Москва Погода
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