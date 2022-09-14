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Миколог Дьяков назвал условие появления грибов в лесах Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Миколог Дьяков назвал условие появления грибов в лесах Подмосковья
Фото: shutterstock

Если в ближайшие дни в Московской области пройдут сильные дожди и потеплеет, можно будет ожидать хорошего урожая осенних грибов. Об этом сообщил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков.

— Для хорошего урожая опят нужно, чтобы пошел качественный дождь и промочил почву насквозь. Сейчас идет только морось. Кроме того, необходимо, чтобы потеплело. Для опят этого достаточно, — отметил он комментарии «Радио 1».

При условии дождливой погоды в подмосковных лесах можно будет найти грузди, рыжики, рядовки и опята. Эксперт добавил, что в настоящее время практически никаких грибов в лесах Подмосковья нет.

При этом петербургские грибники пожаловались на неурожайный сезон из-за засушливого лета и резкого похолодания осенью, передает Царьград.

Жители Москвы, которые привыкли делать заготовки на зиму, ждут момента наступления грибного сезона. «Вечерняя Москва» обсудила с кандидатом биологических наук, микологом Михаилом Вишневским, когда ожидать его начало в Москве и Подмосковье.

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