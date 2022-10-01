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Кабмин на год продлил выплаты на ипотеку для многодетных семей

Анастасия Колоскова
Общество
Кабмин на год продлил выплаты на ипотеку для многодетных семей
Фото: depositphotos

Правительство России продлило на один год выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей. Об этом в субботу, 1 октября, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

— Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответсвующее постановление уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что для этой категории семей срок заключения кредитного договора также продлевается — до 1 июля 2024 года. На эти цели из федерального бюджета в 2023–2024 годах выделят около 90 миллиардов рублей, передает портал кабмина.

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