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Уголовное дело возбудили после хлопка газа в жилом доме в Коломне

Евгений Жуков
Общество
Уголовное дело возбудили после хлопка газа в жилом доме в Коломне
Фото: СК РФ

Следственным отделом по факту хлопка газа в жилом доме в Коломне и госпитализации двух человек возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело будет рассматриваться по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Известно, что в результате случившегося обрушилась не несущая стена квартиры.

— В момент происшествия в помещении находились хозяин квартиры и его знакомый, которые были госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСУ СК России по Московской области. Криминалисты проводят осмотр с участием сотрудников газовой службы. Следователи допрашивают жильцов дома.

Кроме того, была изъята вся необходимая документация в эксплуатирующих и обслуживающих организациях. Планируется назначение ряда экспертиз, среди которых пожарно-техническая и взрывотехническая, передает сайт ведомства.

Накануне сообщалось, что в ночь на субботу, 1 октября, в подмосковной Коломне произошел хлопок в жилом многоквартирном доме, в результате чего травмы получили три человека.

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