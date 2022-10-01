Многодетный отец из Строгина после проверки данных в военкомате получил отзыв повестки

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Отец четверых детей из района Строгино Евгений Матвеев после проверки данных в военкомате получил аннулирование ранее направленной ему повестки. Об этом он рассказал в субботу, 1 октября.

— Получил повестку из Хорошевского военкомата. Повестка пришла 22 сентября. 23 сентября прибыл по адресу. Служил я с 2003 по 2005 год. В военкомате объяснил, что у меня четверо детей. Четвертый ребенок у меня появился летом. Никаких проблем не возникло. Получил отсрочку, — рассказал Матвеев.

Он подчеркнул, что отзыв повестки был получен сразу же по прибытии в военкомат. По мнению Матвеева, документ пришел, потому что данные о рождении четвертого ребенка не дошли до сотрудников военного комиссариата.

В столичном регионе работают горячие линии по вопросам, связанным с мобилизационными повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77.

Как уточняется, власти Москвы оказывают поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.