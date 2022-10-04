Названы наиболее востребованные профессии в Москве через пять лет

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В числе наиболее востребованных профессий через пять лет в столице окажутся экологи, учителя по обучению русскому языку как иностранному и специалисты с несколькими областями знаний. Об этом сообщила ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве «Смарт персонал» Екатерина Илларионова.

— Возникнут новые профессии, связанные с экологией и бережливым отношением к ресурсам. К сожалению, скорость развития экологических проблем опережает развитие экологической грамотности и осознанного потребления среди населения, что, скорее всего, приведет к постепенному усилению контроля государства в этой сфере. И Москва как большой мегаполис тоже столкнется с этим вызовом, — отметила она.

По словам эксперта, на этом фоне в компаниях будет организован сегмент консультантов и контролеров соблюдения норм экологии для населения и личных хозяйств.

Помимо этого, Москва будет все так же привлекать трудовых мигрантов. Это увеличит спрос профессионалов в обучении русскому языку как иностранному детей и взрослых.

Илларионова отметила увеличение спроса на специалистов с навыками программирования станков, анализа данных, знания разного рода стандартов и норм качества.

Среди профессий с несколькими областями знаний рекрутер назвала медицинских инженеров или специалистов по лингвистическому анализу для разработки IT-решений. При этом, по мнению эксперта, спрос на IT-специалистов через несколько лет начнет снижаться, передает Life.ru.

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