Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы наиболее востребованные профессии в Москве через пять лет

Анастасия Колоскова
Город
Названы наиболее востребованные профессии в Москве через пять лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В числе наиболее востребованных профессий через пять лет в столице окажутся экологи, учителя по обучению русскому языку как иностранному и специалисты с несколькими областями знаний. Об этом сообщила ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве «Смарт персонал» Екатерина Илларионова.

— Возникнут новые профессии, связанные с экологией и бережливым отношением к ресурсам. К сожалению, скорость развития экологических проблем опережает развитие экологической грамотности и осознанного потребления среди населения, что, скорее всего, приведет к постепенному усилению контроля государства в этой сфере. И Москва как большой мегаполис тоже столкнется с этим вызовом, — отметила она.

По словам эксперта, на этом фоне в компаниях будет организован сегмент консультантов и контролеров соблюдения норм экологии для населения и личных хозяйств.

Помимо этого, Москва будет все так же привлекать трудовых мигрантов. Это увеличит спрос профессионалов в обучении русскому языку как иностранному детей и взрослых.

Илларионова отметила увеличение спроса на специалистов с навыками программирования станков, анализа данных, знания разного рода стандартов и норм качества.

Среди профессий с несколькими областями знаний рекрутер назвала медицинских инженеров или специалистов по лингвистическому анализу для разработки IT-решений. При этом, по мнению эксперта, спрос на IT-специалистов через несколько лет начнет снижаться, передает Life.ru.

До этого маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве», кем нужно трудиться и сколько получать, чтобы уделять работе всего пару часов в день.

Работа Москва Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы пренебрегаем тем, что нам дано

Олег Пантелеев
Олег Пантелеев

Авиабилеты будут доступны

Никита Миронов
Никита Миронов

Жалкие люди

Сергей Кобыляцкий
Сергей Кобыляцкий

На страже государственности

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Елена Гагарина
Елена Гагарина

Школьники изучат историю России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Подсказки великого Мастера

Все мнения
О проекте