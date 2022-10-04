«Играет на две аудитории»: политолог Маркелов объяснил заявление Маска о конфликте между Россией и Украиной

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Заявление американского предпринимателя Илона Маска о его видении мира между Россией и Украиной может говорить о внутренней и моральной поддержке России, однако не имеет большой значимости для ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии «Вечерней Москве» заявил политолог Сергей Маркелов.

Накануне Маск предложил провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН, сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

По мнению Маркелова, все знаменитости имели два варианта действий по отношению к происходящему: высказаться о ситуации или не вмешиваться в политические дела.

— Малая часть селебрити пыталась высказываться. Их пытались покупать политики для того, чтобы они оказывали влияние на свою аудиторию. Поддержка звезд одних или других политических вещей была во все времена, это не рациональное воздействие на публику. Второй вариант действия звезд — не вмешиваться в происходящее, его еще называют принципом Брэда Питта, — пояснил он.

Однако собеседник «ВМ» подчеркнул, что у каждой знаменитости существует соблазн втянуться в такой процесс. В данном случае Илон Маск поддерживает сильную мировую политику, считает Маркелов.

— Он конкретно не говорит про Россию, но я думаю, что внутренне и морально Илон Маск с Россией. Каких-то гадких или же русофобских вещей он не говорил. Более того, Маск внутренне симпатизирует Дональду Трампу, который тоже аккуратен в отношении российского государства, — сказал эксперт.

Специалист уточнил, что нынешняя позиция предпринимателя играет на две аудитории: внутреннюю американскую — на 90 процентов; внешнюю — на 10 процентов. При этом эксперт сомневается в том, что за высказыванием американского политика стоит что-то значимое. По его мнению, Илон Маск этим заявлением лишь показал свою позицию различным мировым элитам.

— Маск может и согласиться на посла доброй воли ООН, но это мелко для него. Вот сейчас он выпустил в Twitter некую гипотезу будущего, но ему больше и не надо. Иными словами, он дал сигнал тем же республиканцам и мировым элитам показал, что у него есть личная позиция по этому вопросу. Я думаю, что специально делать из него политика не будут точно. В Конгресс США он и сам мог избраться давно без проблем, стать каким-нибудь руководителем штата, но ему это просто не надо, — заключил Маркелов.