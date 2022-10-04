Ефимов: Объем производства машиностроительных предприятий столицы вырос более чем на 28 процентов за восемь месяцев

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В январе-августе 2022 года столичные машиностроительные предприятия выпустили на 28,4 процента больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве выпускают лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры, насосные установки, системы вентиляции. За восемь месяцев этого года объем производства машиностроительной отрасли столицы увеличился на 28,4 процента по сравнению с январем – августом 2021 года. Объем товаров и услуг, поставленных предприятиями города заказчикам за указанный период, вырос на 23,9 процента и превысил 101 миллиард рублей, — рассказал он.

Заммэра добавил, что такому росту способствует широкая системная поддержка от города. Так, четыре компании из этой сферы имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать дополнительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие производства.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что на сегодняшний день машиностроительные предприятия Москвы переходят на отечественные материалы, что делает их более независимыми от зарубежных поставщиков. Продукция столичных компаний конкурентоспособна и востребована на российском рынке. С начала этого года только выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха увеличился на 12,2 процента.

Кроме того, в соответствии с утвержденным весной 2022 года антикризисным планом поддержки промышленности предприятия города получили возможность автоматически продлить действие специальных статусов, в том числе промышленного комплекса. Это позволяет производителям сохранить налоговые льготы в этом году без обязательного подтверждения соответствия установленным требованиям, резюмировал глава ведомства.

До этого Ефимов сообщил, что 140 компаний со специальными статусами получают поддержку от города.