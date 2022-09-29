Ефимов: 140 компаний со специальными статусами получают поддержку от города

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На данный момент столица присвоила специальные статусы, позволяющие экономить на налогах и направлять дополнительные средства на развитие производств, 140 компаниям. В результате совокупный объем инвестиций таких предприятий за пять лет превысил 153 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город активно поддерживает инвестиционную активность. Так, присваиваемые предприятиям специальные статусы позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

— Сегодня такими льготами пользуются 140 московских компаний из разных отраслей, в том числе производители пищевых продуктов, лекарств, кабелей. 66 предприятий имеют статус промышленного комплекса, 42 — технопарка, 18 — якорных резидентов, 14 — инвестиционных приоритетных проектов. Совокупный объем их вложений за последние пять лет превысил 153 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Такая поддержка стимулирует компании размещать и развивать производства на территории Москвы и создавать новые рабочие места. В результате растет налоговая база, также столица получает товары по пониженной цене, отметил Ефимов. Кроме того, создаются благоприятные условия для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

— Совокупно компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента вложили в развитие производств 113,5 миллиарда рублей, а предприятия со статусом инвестиционного приоритетного проекта — еще 39,7 миллиарда рублей, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в текущем году в рамках антикризисной поддержки предприятиям не нужно подтверждать соответствие специальным статусам — все они будут продлены автоматически, что позволит сохранить налоговые льготы.

До этого Ефимов сообщил, что благодаря поддержке города в Москве появится 48 промышленных объектов.