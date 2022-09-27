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Заммэра Ефимов: Благодаря поддержке города в Москве появится 48 промышленных объектов

Егор Провоторов
Город
Заммэра Ефимов: Благодаря поддержке города в Москве появится 48 промышленных объектов
Фото: Пресс-служба

За последние шесть лет Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила выделение инвесторам в аренду на пять лет без торгов территорий площадью более 211 гектаров. Все они были и будут использованы для создания и развития производств в рамках реализации 48 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Власти столицы без торгов дают инвесторам земельные участки под реализацию МаИП с 2016 года. Подобный механизм позволяет развивать экономику Москвы. В городе строятся новые производства и инфраструктурные объекты, что создает новые рабочие места.

— Инвесторы возведут в городе производства строительных материалов, электроники, пищевой продукции, одежды, мебели, медицинских изделий и других необходимых товаров. Объем запланированных инвестиций в эти предприятия превышает 130 миллиардов рублей. Больше всего одобренных проектов – 14 – в строительной отрасли, — рассказал Ефимов.

В последние годы инвесторы активно начали пользоваться возможностью получить участки без торгов в рамках МаИП. Все проекты находятся на разных этапах реализации, три предприятия уже запущены, на них выпускают автокомпоненты, стройматериалы и мясную продукцию.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что инвестпроекты дадут городу более 30 тысяч новых рабочих мест.

На прошлой неделе Овчинский рассказал, что при поддержке города инвесторы создадут в Москве три новых предприятия — по производству спецодежды, упаковки, а также оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него.

Строительство Инвестиции Владимир Ефимов Москва
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