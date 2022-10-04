Злоумышленник в центре столицы продал жертве его же украденный телефон

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Мужчина в центре столицы пытался выкупить похищенный у него телефон, но был обманут. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО во вторник, 4 октября.

В центре столицы у одного из клубов потерпевший встретился с незнакомцем, который внезапно показал боевой захват, в процессе которого незаметно вытянул телефон у пострадавшего из кармана джинсов. После этого злоумышленник поспешил скрыться.

Пострадавший заметил пропажу и догнал похитителя. Во время переговоров вор сообщил, что готов отдать телефон за 20 тысяч рублей. Владелец гаджета согласился и спустя пару минут принес наличные. Злоумышленник взял деньги и пообещал вернуть телефон через десять минут. После этого преступник скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество». Вскоре подозреваемого задержали на Тверской улице. Им оказался 28-летний мужчина. Похищенный телефон он продал, а деньги потратил.

Еще одна кража произошла на востоке столице. Мужчина ночью вломился в помещение пункта выдачи заказов интернет-магазина и вынес товаров на 30 тысяч рублей.