Мужчина обокрал пункт выдачи заказов интернет-магазина на востоке столицы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчина ночью вломился в помещение пункта выдачи заказов интернет-магазина на востоке столицы и обокрал его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, 37-летний житель Московской области вынес товаров из отделения интернет-магазина в районе Соколиная Гора на 30 тысяч рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Другой случай ограбления на пункте выдачи заказов произошел 16 августа во Владивостоке. Студент выбежал из отдела магазина, не оплатив заказы.