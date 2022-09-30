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Мужчина обокрал пункт выдачи заказов интернет-магазина на востоке столицы. Видео

Степан Жирнов
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Мужчина обокрал пункт выдачи заказов интернет-магазина на востоке столицы. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчина ночью вломился в помещение пункта выдачи заказов интернет-магазина на востоке столицы и обокрал его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, 37-летний житель Московской области вынес товаров из отделения интернет-магазина в районе Соколиная Гора на 30 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Другой случай ограбления на пункте выдачи заказов произошел 16 августа во Владивостоке. Студент выбежал из отдела магазина, не оплатив заказы.

Восточный административный округ (ВАО) Московская область Москва Интернет-магазины Преступления
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