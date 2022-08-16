Студент из Владивостока ограбил пункт Wildberries, сбежав с неоплаченными вещами

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Студент из Владивостока ограбил пункт выдачи заказов Wildberries. Об этом сообщается во вторник, 16 августа, на сайте УМВД по Приморскому краю.

18-летний молодой человек заказал товары на маркетплейсе на 60 тысяч рублей. Забирать он их пришел в пункт выдачи заказов, надев маску, кепку и капюшон. Видимо, чтобы не распознали камеры, в объектив которых он попал.

Студент померил вещи, подошел к консультанту, сделал вид, что оплачивает заказ, но потом схватил пакеты и сбежал. Работница пункта выдачи заказов бросилась за ним, но не смогла его догнать.

Полицейские, установив личность после изучения записей камер видеонаблюдения, задержали подозреваемого в совершении кражи. Студен сообщил, что часть украденных вещей он успел продать, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», фигуранту грозит до четырех лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

3 августа сообщалось, что в Москве мужчина украл у таксиста телефон. Группа молодых людей вызвала такси в районе Якиманки. Когда водитель прибыл на место, оказалось, что в компании больше четырех человек. Таксист отказался брать пассажиров из-за правил безопасности дорожного движения. После этого один из вызвавших, уже успевший сесть на переднее пассажирское сиденье, выхватил из стойки-держателя на торпеде автомобиля мобильный телефон пострадавшего и скрылся.