Суд оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ

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Суд оштрафовал социальную сеть TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить материалы с пропагандой ЛГБТ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского суда во вторник, 4 октября.

Решение было принято мировым судьей судебного участка № 422 Таганского района города Москвы. Компанию признали виновной по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

— Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, — пояснил пресс-секретарь.

Административный протокол был составлен в отношении компании 17 августа. 19 августа Роскомнадзор потребовал помечать TikTok, как и несколько других компаний, как нарушителей закона.