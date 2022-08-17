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TikTok могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент

Анастасия Колоскова
Общество
TikTok могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент
Фото: Unsplash

Компании TikTok грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в столичном мировом судебном участке № 422, куда был направлен протокол о соответствующем административном правонарушении.

— В суд поступил протокол, составленный по части 2 статьи 13.41 «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России», составленный в отношении компании TikTok Pte Ltd, — цитирует сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого может достигать четырех миллионов рублей.

Накануне Таганский районный суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за нарушение по статье «Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности» кодекса административных правонарушений.

В этот же день суд оштрафовал популярный мессенджер на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот, который распространяет личные данные военных ВС РФ.

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