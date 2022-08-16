Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

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Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей. Об этом Вечерней Москве сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 16 августа.

Такое решение принял Таганский районный суд в Москве за то, что популярный мессенджер не удалил бота, распространяющего данные российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Роскомнадзор направил в Telegram предписание на удаление скандально-известного бота «Ищи своих» , как и требования об устранении некоторых других каналов, публикующих недостоверные данные о Вооруженных Силах РФ.

Мессенджер эти указания проигнорировал. В связи с этим в суд поступил протокол по статье «Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ» административного кодекса РФ.