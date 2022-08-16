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Таганский суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за неудаление экстремистского контента

Степан Жирнов
Происшествия
Таганский суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за неудаление экстремистского контента
Фото: shutterstock

Таганский районный суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 16 августа.

В сообщении говорится, что популярный мессенджер наказали по статье «Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности» кодекса административных правонарушений.

Протокол в суд поступил из-за того, что Telegram отказывается удалять канал, на котором публикуют инструкции для диверсий на железнодорожном транспорте. Также претензии возникли из-за каналов с призывами к незаконным акциям на территории РФ, и тех, что пропагандируют анархистскую идеологию.

В этот же день суд оштрафовал мессенджер на четыре миллиона рублей за отказ удалить бота, который распространяет личные данные военных ВС РФ.

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