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Финансист дал прогноз относительно курса рубля до конца года

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Финансист дал прогноз относительно курса рубля до конца года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До конца этого года курс российской валюты, скорее всего, не стабилизируется, а продолжит колебаться. Будущее рубля будет зависеть и от реакции на очередной пакет санкционных ограничений. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

Он отметил, что в этом году колебанию подвержен не только рубль, но и доллар и евро. И рассматривать ситуацию необходимо в сочетании ряда факторов.

Колебание американской валюты эксперт объясняет ожиданиями дальнейшего усиления кризиса в мировой экономике, прежде всего в экономике США и ЕС.

Эксперт также добавил, что евро продолжит опускаться относительно доллара вместе с другими европейскими валютами, передает РИАМО.

Рубль же, напротив, в последние месяцы укрепляется, поскольку значительно упал спрос на зарубежные валюты. По словам Еременко, спрос на рубль растет и за счет деятельности российских компаний за рубежом.

До этого экономист Денис Ракша перечислил способы ослабления курса рубля. По его словам, чтобы ослабить рубль, нужно, чтобы резко сократились доходы от экспорта либо чтобы резко выросли расходы на импорт, передает НСН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у аналитика банковской сферы и эксперта валютного рынка Владимира Шевченко, какие ошибки допускают россияне при оформлении кредитных договоров.

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