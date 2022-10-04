Ветеринар рассказала о действенном методе борьбы с вирусом бешенства

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Практика распространения вакцин-приманок против бешенства диких животных существует в России еще с советских времен. Это действенный способ борьбы с вирусом. Об этом рассказала ветеринар, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Самое важное при точечном раскладывании сухого препарата — дозировка содержащихся в них компонентов. Прежде чем приступить к распространению медикаментов, должен быть произведен их примерный расчет по количеству голов, распространенных на той или иной территории.

Нужно выбирать разные локации для раскладывания вакцины. Нельзя концентрировать все в одном месте, чтобы в итоге сухую вакцину употребили одни и те животные, поскольку это может оказать негативное влияние, передает «Радио 1».

Сиротина добавила, что в России вакцинация от бешенства происходит раз год согласно принятым в стране правилам и нормативно-правовым актам.

Ранее посетители Павловского парка заметили дикую лису, которая охотно принимает угощения от посетителей. Охотовед Валерий Кузенков назвал такое поведение животного аномальным и не исключил, что лиса может быть заражена бешенством, передает издание «Невские новости».

До этого сообщалось, что горячая линия московского контакт-центра для домашних животных работает круглосуточно и совершенно бесплатно.