Сомнолог Кудинов дал советы, как обеспечить хороший сон при стрессе

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Стресс связан с бессонницей: он вызывает тревогу, которая мешает заснуть. Сомнолог Павел Кудинов дал советы, как наладить сон в подобной ситуации.

Ключевой совет — соблюдение режима. Это касается не только правила ложиться и вставать в одно и то же время. Это также касается процесса потребления информации.

Так, нужно постараться перед сном не принимать какие-то важные решения, а просто планировать следующий день. Не стоит проводить вечернее время за чтением негативных новостей.

Эксперт добавил, что бывает два типа бессонницы.

— Если она связана с депрессией, то вы пробуждаетесь среди ночи и не можете уснуть во второй раз. А тревога означает невозможность заснуть потому, что какие-то мысли крутятся в голове, — отметил Кудинов в комментарии Общественной службе новостей.

Ранее шведские сомнологи доказали пользу тяжелых одеял при бессоннице. Это способствует выработке мелатонина, передает Nation news.

До этого тренер Денис Помазной заявил, что если заниматься спортом ночью, то может нарушиться сон, так как человек будет взбудоражен.