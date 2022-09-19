Тренер пояснил, почему не стоит заниматься спортом ночью

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Если заниматься спортом ночью, то может нарушиться сон, так как человек будет взбудоражен. Лучше выбрать вечерние занятия спортом, потому что после них будет время прийти в себя, а потом спокойно заснуть. Такой совет дал тренер Денис Помазной.

— Не рекомендуется тренироваться в ночное время. Понятное дело, что у всех разный график, но все равно не стоит. Если вам вставать рано и вы на ночь глядя идете в зал — это, наоборот, вас взбудоражит, наступит перевозбуждение, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Лучше всего тренироваться за час-полтора до сна или выбирать удобное время в первой половине дня. После вечерних занятий спортом возможен легкий ужин.

До этого Денис Помазной предупредил о вреде фастфуда. По словам тренера, такая пища не принесет пользу здоровью и вызовет привыкание. Кроме того, такие продукты стоят дорого.