Спортивный тренер рассказал, что нельзя есть в осенне-зимний период

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Осенью для организма спортсмена важно получить большое количество витаминов, а фастфуд, наоборот, будет вреден, так как в нем содержатся быстрые углеводы. Кроме того, постоянное употребление такой пищи вызывает привыкание. Об этом рассказал тренер Денис Помазной.

— Фастфуд вреден, потому что он очень калориен за счет быстрых углеводов. Поэтому в осенне-зимний период очень важно употреблять большое количество витаминов. Необходимо, чтобы было гармонизированное питание, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Правильное сбалансированное питание должно содержать белки, углеводы и витамины. Из-за неправильного питания начинаются многочисленные проблемы со здоровьем.

Тренер добавил, что изредка можно позволить себе фастфуд, но постоянное употребление подобной пищи вызывает привыкание. Кроме того, тренер добавил, что фастфуд является недешевым удовольствием. Лучше потратить эти деньги на полезные продукты.

Ранее медицинские специалисты сообщили, что здоровье кишечника зависит от многих факторов, однако самыми разрушительными для него могут оказаться алкоголь, фастфуд и стресс, передает Nation news.

До этого врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о вреде фастфуда.