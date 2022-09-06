Терапевт Асанов предупредил о вреде фастфуда для мозга

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Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о вреде фастфуда.

Эксперт пояснил, что неправильный рацион может стать причиной агрессивного поведения человека. Так, приверженцы фастфуда, продуктов с глутаматом натрия испытывают нехватку витаминов и других полезных микроэлементов.

Глутамат натрия применяется для усиления вкуса и повышает аппетит. Это вызывает чрезмерную тягу к еде и сказывается на нервной системе.

— Важно понимать, что фастфуд не только неблагоприятно влияет на фигуру, но и вредит мозгу. Большое количество нездоровой еды может привести к агрессивности, стрессу и депрессии. При употреблении фастфуда люди часто теряют самоконтроль, продолжая есть, даже уже насытившись, — пояснил врач в комментарии Общественной службе новостей.

Специалист рекомендовал любителям фастфуда пересмотреть свой рацион. Для хорошей работы мозга необходимы сложные углеводы, содержащиеся в цельных зернах, омега-3 жирные кислоты, которыми богаты жирная рыба и орехи, а также белки из морепродуктов, птицы и бобовых.

До этого врач-терапевт Клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова рассказала, какие продукты не стоит есть на завтрак.