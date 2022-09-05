Врач Архипова рассказала, что не стоит есть на завтрак

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Врач-терапевт клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова рассказала, что не стоит есть на завтрак.

Так, не стоит начинать день с бутербродов. Консерванты, красители, еще и в сочетании с белым хлебом отразятся на работе желудка, поджелудочной железы, кишечника, а также на состоянии кожи и даже настроении. Кроме того, насыщение от такого завтрака тоже проходит слишком быстро.

Не стоит пить на завтрак цитрусовые соки. Такие соки раздражают слизистую желудка, можно получить гастрит, если пить их натощак.

Врач также посоветовала не покупать готовые завтраки: хлопья, подушечки, мюсли и тому подобный быстрый перекус. Они содержат большое количество сахара, в них мало или полностью отсутствует клетчатка. Наесться таким завтраком можно быстро, но также быстро вернется чувство голода.

Не подходит для завтрака и фастфуд — это жирная, жареная пища, часто с усилителями вкуса, с огромным количеством легкоусвояемых простых углеводов. Ахипова добавила, что любовь к подобным продуктам приводит к быстрому набору веса, передает Общественная служба новостей.

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