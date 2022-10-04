Как банки будут подтверждать телефон и электронную почту клиентов

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Банки с 1 октября обязаны идентифицировать устройства, с которых клиенты проводят онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты для защиты от действий кибермошенников. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Евгения Осина, как это будут реализовывать и почувствуют ли изменения клиенты.

По его словам, сотрудники банка могут установить устройство, с которого человек заходит в личный кабинет и выполняет операции, с помощью удаленного доступа.

— С помощью систем шифрования данных кредитные организации смогут отслеживать устройство, с которого человек совершает банковские операции, и закреплять его за ним. Если человек или мошенники будут производить вход с других устройств, то банк будет обязан связаться с ним и уточнить, точно ли это он совершает операции, — объяснил Осин.

По мнению эксперта, скорее всего, параметры банковских операций будут сохраняться в системе, а сотрудники кредитных организаций будут уточнять информацию при нетипичной для клиента активности.

— Кроме того, через специальные алгоритмы банки будут понимать, какой характер операций совершает человек. Если они заметят подозрительную активность или переводы на счета или карты, с которыми клиент ранее не взаимодействовал, то будут уточнять информацию, — считает собеседник «ВМ».

Осин уверен, что это поможет избежать многих мошеннических операций и схем с банковскими картами.

Однако, отметил специалист, существует угроза, что злоумышленники будут представляться сотрудниками кредитных организаций и таким образом узнавать личные данные клиентов, поэтому не стоит забывать о безопасности и передавать лишние сведения, добавил Осин.