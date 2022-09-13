Эксперт рассказал, как безопасно совершать покупки в интернет-магазинах

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Оплата банковской картой в интернет-магазине может быть безопасной, если совершать ее только на проверенных сайтах или подключить страховку платежей от банка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По его словам, страховка платежей от банка позволит вернуть денежные средства, если они попали к мошенникам. С этой услугой можно безопасно покупать товары в интернет-магазина.

— Ряд банков предлагает подключить страховку платежей. Например, такая услуга доступна у Сбербанка. Она стоит около 700 рублей. Она означает, что если деньги переходят мошенникам, то их вернет банк. А кредитная организация начнет самостоятельное разбирательство в проблеме. Я рекомендую воспользоваться этой услугой для совершения безопасных покупок в интернет-магазинах, — рассказал Вакулин.

Специалист отметил, что оплата банковскими картами будет безопасной только в проверенных интернет-магазинах, а также на крупных маркетплейсах.

— Покупатель может спокойно оплачивать покупку в интернет-магазине с помощью банковской карты. Однако нужно выбирать проверенные сайты. Не стоит покупать товары на непроверенных ресурсах. Крупные маркетплейсы вернут деньги за некачественный товар. Служба поддержки регулирует эти вопросы и возвращает денежные средства, — подчеркнул он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», как защититься от взлома системы NFC. По его словам, взлом такой системы почти не представляет интереса для мошенников.

Специалист рекомендовал ввести биометрические данные отпечатка пальца в телефон. Уникальный идентификатор невозможно подделать, а защищенное таким способом устройство — взломать. А наличие запасного аккаунта антивирусного программного обеспечения или Apple ID поможет своевременно заблокировать телефон в случае его потери.