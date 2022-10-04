Злоумышленники в Зеленограде установили аккумулятор в автомобиль, чтобы угнать его

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Зеленоград, 4-й микрорайон Карта всех событий

Молодые люди в Зеленограде установили аккумулятор на чужой автомобиль, чтобы угнать его. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 4 октября.

По его словам, злоумышленники ночью подошли к автомобилю ВАЗ 2105, который был припаркован в четвертом микрорайоне Зеленограда. Машина была не на ходу. Угонщикам пришлось вскрыть машину и установить в нее аккумулятор, который они принесли с собой. После этого похитители поменяли государственные знаки и скрылись на автомобиле.

Хозяин машины, 27-летний местный житель, обратился в полицию. Ущерб был оценен в 50 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемых задержали в Московской области. Ими оказались 18-летний и 19-летний местные жители. Автомобиль в исправном состоянии у них изъяли и вернули владельцу.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Другой похожий случай произошел на юго-западе столицы 27 сентября. Разница в том, что злоумышленник сперва украл аккумулятор из одной машины, чтобы переставить его в угоняемый автомобиль.