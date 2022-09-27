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Мужчина на юго-западе столицы украл аккумулятор с одного автомобиля, чтобы угнать другой

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина на юго-западе столицы украл аккумулятор с одного автомобиля, чтобы угнать другой
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица Карта всех событий

Мужчина на юго-западе столицы украл аккумулятор из автомобиля, чтобы угнать другой, который был не на ходу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 27 сентября.

По ее словам, пьяный злоумышленник увидел припаркованный на Новочеремушкинской улице автомобиль ВАЗ. Мужчина осмотрел его и понял, что в нем нет аккумулятора. Тогда подозреваемый похитил деталь с другой машины и поставил ее в отечественную легковушку. После чего проник в салон через водительское окно, завел автомобиль и скрылся. Причиненный ущерб составил 52 тысячи рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 25-летний мужчина, работающий автомехаником. По словам злоумышленника, он похитил автомобиль для личных целей. Машина у него уже изъята и скоро будет возвращена владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Другой случай угона автомобилей произошел в Подмосковье 21 сентября. Злоумышленников поймали, когда они меняли номера на краденой машине.

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