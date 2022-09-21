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Почти успели: серийных похитителей авто задержали в момент, когда они меняли регистрационные знаки

Степан Жирнов
Происшествия
Почти успели: серийных похитителей авто задержали в момент, когда они меняли регистрационные знаки
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Сапроново Карта всех событий

Серийные угонщики автомобилей украли машину за полтора миллиона рублей в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 21 сентября.

По ее словам, злоумышленники ночью прибыли в деревню Сапроново, где обнаружили припаркованный у одного из жилых домов автомобиль. Воры взломали замок, проникли в салон и уехали.

Момент кражи попал на видео.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в селе Остров в тот момент, когда мужчины меняли на краденом автомобиле государственные номера.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что группа причастна еще к двум угонам, которые были совершены в Подольске и Ленинском городском округе.

— Также в Москве оперативники обнаружили еще одну ранее похищенную иномарку, — добавила Петрова. — Изъятые транспортные средства в ближайшее время будут возвращены владельцам.

Подозреваемые в угоне мужчины находятся под стражей.

Еще один автомобиль угнали в Зеленограде 19 сентября. Двое злоумышленников вызвали такси, после чего напали на шофера и уехали на его машине.

Подмосковье Автомобили Подольск Преступления Уголовные дела
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