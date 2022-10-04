В Херсонской области остановили продвижение украинских военных

Фото: Минобороны РФ

Продвижение Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дудчаны на севере Херсонской области остановлено. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он также уточнил, что украинские военные оказались в «огневом мешке».

— Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет, — передает слова Стремоусова РИА Новости.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные при попытке проникнуть на административную территорию Луганской народной республики (ЛНР) попали в «огневой мешок». Кроме того, он уточнил, что ВСУ подвергаются атакам союзными силами с севера, востока и юга.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла свыше 500 военных убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении в результате ударов ВКС России. Помимо живой силы, было уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.