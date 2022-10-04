Ранее судимая колдунья сняла порчу и украла у пенсионерки более миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Балашиха, улица Свердлова Карта всех событий

Неоднократно судимая мошенница, представляющаяся целительницей, украла у подмосковной пенсионерки миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 4 октября.

По ее словам, 60-летняя злоумышленница подошла к пенсионерке 1949 года рождения во дворе одного из домов по улице Свердлова в Балашихе. Она заявила, что на сыне старушки наложена порча и если заклятие не снять, то с родственником случится беда.

Пенсионерка поверила злоумышленнице и пригласила ее в квартиру для проведения обряда. «Колдунья» сообщила жертве, что для ритуала потребуются купюры, завернутые в ткань. Пожилая хозяйка квартиры передала гадалке деньги, и та провела обряд. После этого преступница положила сверток ткани под кровать и сказала не раскрывать его до утра.

Утром пенсионерка обнаружила в свертке листки бумаги вместо денег и обратилась в полицию. Ущерб превысил миллион рублей.

В результате оперативно-разыскных действий подозреваемую задержали. Ей оказалась 60-летняя уроженка Архангельской области ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка заключена под стражу.

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