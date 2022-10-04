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Появились подробности драки в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности драки в центре столицы
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Маросейка, 9 Карта всех событий

Появились подробности драки, которая произошла в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве во вторник, 4 октября.

По информации ведомства, инцидент произошел недалеко от дома №9 по улице Маросейка. Конфликт между четырьмя мужчинами произошел на бытовой почве. В разгар ссоры один из участников схватил бутылку и ударил другого по голове.

В результате драки один человек пострадал. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Двоих мужчин задержали и отвезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Утром во вторник, 4 октября, в СМИ появились сообщения, что на улице Маросейка драка переросла в перестрелку. Эта информация не подтвердилась.

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