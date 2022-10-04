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Драка в центре столицы переросла в перестрелку

Степан Жирнов
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Драка в центре столицы переросла в перестрелку
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

В центре столицы произошла перестрелка. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

По неподтвержденным данным инцидент произошел на углу Маросейки и Большого Златоустинского переулка. Драка с участием нескольких человек закончилась стрельбой. По данным Telegram-канала Mash, есть пострадавший.

Заявительницей была дама, которая вроде видела драку, а потом услышала хлопок. По данным «Вечерней Москвы», приехавшие на вызов стражи порядка никого не нашли.

Еще один случай применения огнестрельного оружия произошел в центре столицы 26 сентября. Обиженный посетитель клуба несколько раз выстрелил в охранника заведения из охотничьего ружья. Сотрудник службы безопасности смог отобрать оружие у нападавшего, после чего злоумышленник скрылся.

Позже мужчину задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. 27 сентября злоумышленника арестовали.

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