Драка в центре столицы переросла в перестрелку

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

В центре столицы произошла перестрелка. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

По неподтвержденным данным инцидент произошел на углу Маросейки и Большого Златоустинского переулка. Драка с участием нескольких человек закончилась стрельбой. По данным Telegram-канала Mash, есть пострадавший.

Заявительницей была дама, которая вроде видела драку, а потом услышала хлопок. По данным «Вечерней Москвы», приехавшие на вызов стражи порядка никого не нашли.

Еще один случай применения огнестрельного оружия произошел в центре столицы 26 сентября. Обиженный посетитель клуба несколько раз выстрелил в охранника заведения из охотничьего ружья. Сотрудник службы безопасности смог отобрать оружие у нападавшего, после чего злоумышленник скрылся.

Позже мужчину задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. 27 сентября злоумышленника арестовали.