СК возбудил дело после нападения на охранника клуба «16 тонн» в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 6с1 Карта всех событий

По факту покушения на убийство сотрудника одного из клубов в ЦАО возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова в понедельник, 26 сентября.

Она уточнила, что мужчина обвиняется по статье «Покушение на убийство». Вскоре его доставят в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий.

При этом в пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что контролируют ход расследования. По данным надзорного ведомства, на мужчину зарегистрированы газовый револьвер и пистолет, относящийся к огнестрельному оружию ограниченного поражения.

Нападение, о котором идет речь, случилось в центре столицы у клуба «16 тонн» в Пресненском районе. Посетитель клуба поругался с охранником и ушел.

Позже мужчина вернулся, выстрелил молодому человеку в ногу из «Сайги» и скрылся. Автомобиль, на котором мужчина уехал, уже обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Установлена личность владелицы автомобиля — ею оказалась 35-летняя Дарья Водяницкая. По словам женщины, в момент нападения на охранника клуба за рулем машины был ее родственник.