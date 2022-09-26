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Машину мужчины, который подстрелил охранника в центре столицы, нашли

Степан Жирнов
Происшествия
Машину мужчины, который подстрелил охранника в центре столицы, нашли
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 6с1 Карта всех событий

Машину, на которой скрылся злоумышленник, нашли в километре от места происшествия. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Сообщается, что автомобиль принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. По заявлениям женщины за рулем был ее родственник, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 26 сентября. Около столичного клуба «16 тонн» неизвестный, будучи пьяным, выстрелил в сотрудника службы безопасности.

Еще один злоумышленник применил огнестрельное оружие в понедельник, 26 сентября. В Ижевске произошла трагедия: вооруженный мужчина ворвался в школу и открыл огонь.

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