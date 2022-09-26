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Нацистская символика и балаклава: что известно о стрельбе в школе в Ижевске

Степан Жирнов
Происшествия
Нацистская символика и балаклава: что известно о стрельбе в школе в Ижевске
Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС

В понедельник утром, 26 сентября, неизвестный мужчина ворвался в школу во время занятий и открыл стрельбу. Первым от рук стрелка погиб охранник учебного заведения. Далее злоумышленник пошел в классы и открыл огонь по детям. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Школа № 88

Около 10 утра СМИ сообщили, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и начал стрелять по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Учителя и дети прятались в классах, выбегали из школы и прыгали из окон. Подростки оперативно связались с родителями, а также сообщили о происходящем в полицию и в службу скорой помощи.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вступили в противостояние со злоумышленником, который забаррикадировался на втором этаже и начал отстреливаться.

Через некоторое время поступило сообщение о том, что стрелок покончил с собой.

По данным МВД по Удмуртской Республике, на данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших. В СК уточнили, что от рук злоумышленника погибло девять человек: два охранника, два учителя и пять детей.

По данным СМИ, погибло 14 человек. Некоторые из погибших пережили огнестрельные ранения, но скончались уже в каретах скорой помощи, сообщает Telegram-канал «112».

Два травматических пистолета и другие

Вскоре факт стрельбы подтвердил губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Он прибыл на место происшествия, чтобы проконтролировать ситуацию.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.

По данным ведомства, нападавший был одет в черную футболку с нацистской символикой и балаклаву. По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, злоумышленник был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

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