СК: Жертвами стрелка в ижевской школе предварительно стали девять человек

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Следственный комитет Российской Федерации заявил, что жертвами стрельбы в ижевской школе стали девять человек, среди которых два охранника учреждения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Как сообщается, стрелок, напавший на школу в Ижевске, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Злоумышленник покончил с собой. Его личность устанавливается.

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учреждения в Ижевске передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

Информация по погибшим и раненым в данный момент уточняется.

Трагедия, о которой идет речь, случилась утром 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь.