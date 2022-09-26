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Стрельба произошла в школе в Ижевске

Степан Жирнов
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Ижевске
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Стрельба началась в школе № 88 в Ижевске. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

В Сети появилась информация, что из здания эвакуируют учеников и учителей. На место следуют экстренные службы.

По предварительной информации, в учебное заведение ворвался злоумышленник в черном, вошел в один из классов и открыл огонь, сообщает Telegram-канал «112»

По неподтвержденным данным, пострадали три человека: двое детей и охранник. С одним из раненых детей в собственном кабинете заперлась директор школы.

Официального подтверждения информации пока нет.

Другой злоумышленник, Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, признал свою вину 5 сентября.

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