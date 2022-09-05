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Пермский стрелок признал свою вину

Степан Жирнов
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Пермский стрелок признал свою вину
Фото: Telegram / SHOT

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, признал свою вину. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

В понедельник утром начался суд над пермским стрелком, который убил шестерых и ранил более 40 человек в здании высшего учебного заведения. На первом слушании дела Бекмансуров признал свою вину, сообщает телеканал «360».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение.

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