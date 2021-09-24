Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Количество пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47 человек

Полина Долганова

Происшествия
Количество пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47 человек
Фото: vk/permuniversity

Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете возросло до 47 человек. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

После стрельбы в Перми семеро пострадавших проходят лечение в федеральных клиниках Минздрава РФ. Из них четверо находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Об этом в среду, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
ВузыПострадавшиеПермь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте