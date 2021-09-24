Количество пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47 человек

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Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете возросло до 47 человек. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

После стрельбы в Перми семеро пострадавших проходят лечение в федеральных клиниках Минздрава РФ. Из них четверо находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Об этом в среду, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.