Пермский стрелок Тимур Бекмансуров признан вменяемым

Фото: Telegram/SHOT

Тимур Бекмансуров, который открыл стрельбу в Пермском университете, был признан вменяемым по итогам экспертизы. Об этом в четверг, 13 января, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

До этого Бастрыкин рассказал, что Ильназ Галявиев, который расстрелял в школе в Казани нескольких человек, готовился к массовому убийству на протяжении нескольких месяцев. По его словам, преступник начал разрабатывать план нападения на школу в начале прошлого года.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. 14 октября суд арестовал его на два месяца.