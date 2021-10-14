Пермского стрелка Тимура Бекмансурова отправили в СИЗО на 2 месяца
Сюжет:Стрельба в Перми
В Пермской краевой больнице прошло выездное судебное заседание, на котором Тимуру Бекмансурову избрали меру пресечения. Он отправится в СИЗО на 2 месяца. Бекмансуров с арестом согласен: он был допрошен и полностью признал свою вину. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Дзержинского районного суда города Перми.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину.
— Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключил глава СК.
Стрельба в Перми
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.
По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.
После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.
Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.
Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.
Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.