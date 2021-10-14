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Пермский стрелок Бекмансуров полностью признал свою вину

Илья Ашуров

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Пермский стрелок Бекмансуров полностью признал свою вину
Фото: СК РФ

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует главу СК РИА Новости.

До этого стало известно, что находящийся в больнице Бекмансуров после множества операций пошел на поправку. Ему ампутировали ногу, извлекли из его тела пули, а также юношу отключили от аппарата ИВЛ.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.

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